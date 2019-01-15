Bir yandan ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, bir yandan da gelecek vaat eden oyuncuların transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte bu doğrultuda Siyah- Beyazlılar’ın, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattığı öğrenildi. Türkiye’den bazı takımların da talip olduğu Muhayer’i, teknik direktör Şenol Güneş’in çok beğendiği ve transferden sorumlu yöneticilerin Almanya’ya giderek mutlu sona ulaştığı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu için henüz Fortuna’ya ne kadar bonservis bedeli ödeneceği bilinmiyor.

5 yıllık atacak...

Geleceğin en önemli futbolcularından biri olması beklenen Muhayer’in, perşembe günü İstanbul’a geleceği öğrenildi. Bu oyuncuyla yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.