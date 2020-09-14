Siyah-Beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11’ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı. Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N’Koudou’nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11’de kendilerine yer buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı. 44 yaşındaki antrenör, maç öncesinde yayıncı kuruluşa, “Hâlâ hazırlık dönemindeyiz, transfer dönemi devam ediyor. Mevcut kadromuzla en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Doğru oyunla, istekli ve arzulu bir Beşiktaş izlettireceğiz” açıklamasını yaptı.

Sıradaki maçta da görev onda olacak

Teknik sorumlu olarak çıktığı mücadelede yaptığı başarılı hamlelerle dikkat çeken Şahin, geçici olarak üstlendiği görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. Kara Kartal, güçlü rakibini 3-1’lik net skorla devirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kurallar gereği 14 gün karantinada bulunacak olması sebebiyle Beşiktaş’ın ligin ikinci haftasında Antalyaspor’u ağırlayacağı mücadeleye da takımı Murat Şahin hazırlayacak ve cumartesi günü de sorumluluğu üstlenecek.





İlgili Haberler Murat Şahin: Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum



