Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından taraftarı ile birlikte galibiyeti coşkuyla kutlayan siyah beyazlılar, zaferi kutlamayı soyunma odasında da sürdürdü.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, futbolcular ve teknik heyetin soyunma odasındaki mutluluğu gözler önüne serildi.