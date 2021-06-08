Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ’ta ilk hedef, hücum bölgesi olacak.

Yönetimin, santrafor arayışları sürüyor. Vincent Aboubakar ile henüz anlaşma sağlanamazken, yapılan teklife cevap bekleniyor.

Ancak yönetim, yeni sezonda en az 2 golcüyü takıma kazandırmayı planlıyor.

Nantes’tan Kolo Muani ve Norwich’ten Teemu Pukki’yi listesine alan siyah beyazlılar, iki oyuncuyla da temaslara başlamış durumda.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’nde 37 maçta 9 gol, 8 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Muani, Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor.

Daha önceki transfer dönemlerinde adı yine Beşiktaş ile anılan Pukki ise geçen sezon 39 maçta 26 gol ve 4 asistle takımının Premier Lig'e dönmesine önemli katkı sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasından sonra deneyimli çalıştırıcıya bu iki ismin de yer aldığı geniş bir liste sunulacak. (TRT Spor)

Yapılacak görüşmeler sonrasında teknik heyetin ve yönetimin ortak kararıyla transfer girişimleri hız kazanacak.