Ara transfer döneminde bir kadro değişimi yaşamaya hazırlanan Beşiktaş 'ta hareketli günler yaşanıyor. Kadrosundaki yıldız isimle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda Süper Lig'den bir golcü takviyesi gerçekleştirmek istiyor.

Şenol Güneş’ten taktik program

Hafta sonunda Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Beşiktaş, 3 günlük aradan sonra sahaya iniyor.









Teknik direktör Şenol Güneş’in bu süreci tamamen taktiksel çalışmalarla geçireceği ve takıma verilen izinde yeni bir antrenman programı hazırladığı belirtildi.

Ghezzal yok, Saiss belirsiz

Beşiktaş’ta kritik Kasımpaşa maçı öncesi gözler sakatlığı devam eden oyuncularda. Tedavisi tüm hızıyla süren Ghezzal bu maçta da forma giyemeyecek. Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlıkla şok eden Saiss’in durumu ise şimdilik belirsiz.





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Yıldız oyuncunun yetiştirilmesi adına sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.

Ersin Destanoğlu pes etmiyor

Formasını Mert’e kaptıran Ersin, yeniden kaleye dönebilmek adına müthiş bir çalışma temposu yakaladı.









Genç file bekçisi Ankaragücü ile oynanacak olan kupa maçını beklerken diğer yandan bir numara rekabetini sürdürüyor. Şenol Güneş geldikten sonra formayı Mert’e teslim etmişti.

Ajdin Hasic geri dönüyor

Beşiktaş’ın sezon başında 1. Lig ekibi Göztepe ’ye kiralık olarak yolladığı Ajdin Hasic, sezonun ikinci yarısında geri dönüyor.

İzmir ekibinde umduğu ortamı bulamayan ve kendisini gösterme fırsatını kullanamayan Boşnak oyuncu, Şenol Güneş’ten şans bekleyecek.

Arthur Masuaku buzları eritti

Kongolu sol bek ailevi problemlerini ve sakatlık sorunlarını büyük ölçüde çözdü. Son maçta attığı golle takımına kritik üç puan kazandıran oyuncu yeniden göze girdi.

Kiralık olarak forma giyen futbolcu, bir dönem oynadığı Olimpiakos’un teklifini, ‘Sezonu İstanbul’da tamamlamak istiyorum’ diyerek geri çevirdi.

Dele Alli'nin bileti kesiliyor!

Şenol Güneş’in geldiği günden bu yana geri kazanmak için büyük uğraş verdiği Dele Alli’nin performansında değişiklik olmayınca umut kesildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yıldız oyuncunun ara transferde gönderilmesine kesin gözle bakılıyor.

Beşiktaş’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İngiliz oyuncu konusunda teknik ekip olumsuz görüş bildirdi. Everton’dan kiralanan yıldız oyuncunun beklentilere karşılık verememesi kulübü yeni arayışlara yöneltti. Antalya’daki kampta ve dönüşünde bulduğu şansları değerlendiremeyen yıldız oyuncunun, ara transfer döneminde ayrılması masada. Güneş’in bu konuda yönetimle özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Gomez, Aboubakar, Talisca ve Burak’ın benzer durumda gelip yeniden eski günlerine döndüklerini ve kendisinden büyük beklenti içinde olduğunu belirtip çıkış istediği yıldız oyuncunun durumunda değişiklik gözlenmedi.

Menajeriyle görüşme yapılacak

10 numara pozisyonunda sıkıntı çeken Kartal, Dele Alli’yi sezon sonunu beklemeden İngiltere’ye göndermenin planlarını yapıyor. Oyuncunun menajeri ve kulübüyle de bu hafta içerisinde bir durum değerlendirilmesi yapılacağı gelen haberler arasında. (Orhan Yıldırım)

Kartal'da Okaka bombası

Transferde bir golcü daha isteyen Şenol Güneş, yönetimden onun transferini talep etti. Siyah-Beyazlılar, ara transferde forvet hattına bir takviye daha yapma düşüncesinde. Hedefteki isim ise Başakşehir'den Stefano Okaka. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldızın devre arasında takıma kazandırılması için görüşmeler yapılacak.

Devre arasını en hareketli geçirecek takımlardan biri olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden bir golcü alınmasını istedi. Ara transferde doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu alabilmenin zorluğu göz önüne alındığı için Siyah-Beyazlılar bu konuda iç piyasaya yöneldi. Gündeme de Başakşehir’in golcüsü Stefano Okaka geldi. İstanbul ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü için Turuncu-Lacivertliler’in kapısı çalınacak. 33 yaşındaki oyuncunun 12 Ocak’ta takıma katılabilmesi adına görüşmeler yapılacak. Başakşehir’in de kontratı sona erecek olan yıldızı uygun bir bedelle bırakmaya sıcak bakacağı konuşuluyor.

Türkiye’de kalmak istiyor

2021’de imza attığı Başakşehir’de takımın en önemli gol silahlarından biri olan Okaka, çıktığı 57 karşılaşmaya 19 gol, 5 asistlik bir performans sığdırdı. Kariyerindeki son imzayı üst düzey bir kulüpte atmak isteyen Okaka’nın da kariyerine Türkiye’deki büyük takımlardan birinde devam etmek istediği ifade ediliyor. Transferle alakalı bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.