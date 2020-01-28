Orhan Beşiktaş, , Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarını istemek için bugün TFF'ye resmî başvuruda bulunacak.

Ne olmuştu?

Hatıranacağı üzere: Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş Göztepe karşısında İzmir deplasmanında 2-1 yenik ayrılmış ancak maç içindeki bir pozisyon Siyah Beyazlılar'ın tepkisini çekmişti.

Hakem Hüseyin Göçek Tyler Boyd'un sakatlığından ötürü oyunu durdurmuş, daha sonra da yeni kurallar gereği topu Beşiktaş'a vermesi gerekirken hakem atışıyla oyunu başlatmıştı. Göztepe'nin ilk golünün hemen bu durumdan sonra gelmesi Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti.

Orhan Yıldırım

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