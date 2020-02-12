Beşiktaş'tan flaş ödeme hamlesi

Beşiktaş'ta yönetimden futbolculara ekstra motivasyon... Futbol A.Ş. yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bugün bir toplantı yapacak.

12 Şubat 2020, Çarşamba 11:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan flaş ödeme hamlesi

Beşiktaş'ta yönetimden futbolculara ekstra motivasyon... Futbol A.Ş. yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla bugün bir toplantı yapacak.

Futbolcuların geçmişten bekleyen alacakları için takımla görüşecek olan Torunoğulları ve Kocadağ, oyunculara yapılandırma teklif edecek.

Görüşmenin olumlu sonuçlanmasını bekleyen yöneticiler, Beşiktaş'ın önündeki zorlu fikstür için de motive edici bir açıklama yapacak.

Sırasıyla Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D) ve Ankaragücü maçının yanı sıra tekrarlanması durumunda Göztepe maçlarının kazanılması durumunda futbolculara kişi başı 100 bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

Süleyman Hatısaru

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