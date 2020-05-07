Beşiktaş'tan flaş Loris Karius kararı

Sözleşmesini fesheden Alman kaleci ile ihtilafta bir cephe daha açılıyor. Beşiktaş, ligin oynanamadığı dönemin de parasını isteyen Loris Karius’u FIFA’ya şikâyet etmeye hazırlanıyor. Alman file bekçisi ise Hertha Berlin ile anlaşma sağladı.

07 Mayıs 2020, Perşembe 07:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan flaş Loris Karius kararı

Beşiktaş, Karius ile yaşanan krizi FIFA'ya taşımayı planlıyor. Yönetim, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Alman kaleciyi oynamadığı dönemin parasını istemesi nedeniyle şikâyet edecek. Karius'un bonservisini elinde bulunduran Liverpool ise gözden düşen kaleciyi idmanlara bile almayacağını açıkladı. Halen İstanbul'da olan ve ülkesine gitmeye hazırlanan Karius'un rotası da Hertha Berlin.

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Kaleci arayışı başladı

Beşiktaş son gelişmelerden sonra gelecek sezon için kalesini iki iyi isim ile takviye etmek istiyor. Volkan Babacan ile anlaşmaya varan siyahbeyazlılara ayrıca menajerler tarafından Fabri ve Joe Hart'ın önerildiği belirtildi.

Sabah

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