Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na şans tanıması yönünde eleştiri alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçından sonra Loris Karius’la ilgili bir karar verecek.

Siyah-beyazlı hoca derbide olumsuz performans göstermesi halinde Alman eldiveni zaman zaman yedeğe çekerek, genç file bekçilerine forma vermeye başlayacak.

Beşiktaş’a Liverpool’dan 2 sezon önce kiralık olarak gelen ve yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamayan Loris Karius, siyah-beyazlı takımın zirve iddiası sürdükçe kaleyi korumaya devam edecek.

Genç file bekçileri Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu’na da zaman zaman forma vermesi gerektiği yönündeki eleştirileri dikkate alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Loris Karius’un tecrübesinden yararlanmak istediği belirlendi.

Ankaragücü ve ardından Galatasaray ile son derece kritik maçlara çıkacak olan siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, bu karşılaşmaların kazanılması halinde Beşiktaş’ın yarışta çok farklı bir yere geleceğini kurmalarına söylediği bildirildi.

Yarıştan kopan bir takım olmadıkları için genç kalecilere şimdilik şans tanımayı düşünmeyen Sergen Yalçın’ın, Galatasaray derbisinde ortaya koyacağı performansa göre Karius’la ilgili bir karar vereceği kaydedildi. Buna göre Yalçın, derbiden sonra da yarışın içinde olmaları halinde Karius’la yola devam edecek.

Siyah-beyazlı hoca, şampiyonluk şanslarının daha da azalması halinde ise kalan haftalarda kaleyi zaman zaman genç eldivenlere teslim edecek.