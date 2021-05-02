Beşiktaş'tan flaş Galatasaray derbisi talebi
Fenerbahçe yarın Erzurum karşısında puan kaybederse Beşiktaş yönetimi, TFF ile görüşecek ve şampiyonluk kupasının cumartesi Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek. Olası senaryoda Kara Kartal, Galatasaray'ı da devirirse 16. şampiyonluğunu garantileyecek.
Hatay engelini kayıpsız geçerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kara Kartal son 3 haftada 4 puan toplarsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan mutlu sona ulaşacak. Ancak Siyah-Beyazlılar yarın Fenerbahçe'nin, Erzurum karşısında puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk tarihini öne çekebilir.
2 hafta kala...
Kanarya'nın olası puan kaybında Kara Kartal, cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı stadında devirirse 16. şampiyonluğunu son 2 hafta kala garantileyecek. Bu nedenle Siyah-Beyazlı yönetim, Fenerbahçe puan kaybı yaşaması halinde TFF'den maç günü şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek.