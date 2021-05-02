Hatay engelini kayıpsız geçerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kara Kartal son 3 haftada 4 puan toplarsa rakiplerinin sonuçlarına bakmadan mutlu sona ulaşacak. Ancak Siyah-Beyazlılar yarın Fenerbahçe'nin, Erzurum karşısında puan kaybı yaşaması durumunda şampiyonluk tarihini öne çekebilir.

2 hafta kala...

Kanarya'nın olası puan kaybında Kara Kartal, cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı stadında devirirse 16. şampiyonluğunu son 2 hafta kala garantileyecek. Bu nedenle Siyah-Beyazlı yönetim, Fenerbahçe puan kaybı yaşaması halinde TFF'den maç günü şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini isteyecek.