Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'penaltı' göndermesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi imalı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında yaptığı açıklama üzerine siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından twitter resmi hesabına "Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini kullandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi imalı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında yaptığı açıklama üzerine siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından twitter resmi hesabına "Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini kullandı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1332374622076088326