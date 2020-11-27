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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'penaltı' göndermesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi imalı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında yaptığı açıklama üzerine siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından twitter resmi hesabına "Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini kullandı

27 Kasım 2020, Cuma 20:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'penaltı' göndermesi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi imalı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında yaptığı açıklama üzerine siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından twitter resmi hesabına "Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini kullandı




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