Beşiktaş, Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi imalı bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin hakem Tugay Kaan Numanoğlu hakkında yaptığı açıklama üzerine siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından twitter resmi hesabına "Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" ifadelerini kullandı













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