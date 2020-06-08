Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ertelenen Süper Lig’in yeniden başlangıcı için hazır... Cumartesi günü Antalyaspor’la oynanacak lig mücadelesi öncesinde çalışmalarla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, yapılanları anlattı. Pandemi sürecinde tüm kurallara uyduklarını vurgulayan Avşar, “En iyisini yapmaya çalıştık. En önemlisi sporcu sağlığı. Yarım kalmış heyecanımız var, inşallah futbol camiası olarak 12 Haziran’da buna kavuşuyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Gerekli hazırlıklarımızın çoğunu tamamladık, artık maç günlerini bekliyoruz”diye konuştu.

‘Taraftarımızın ruhu yeter’

Maçlarda taraftarların olmamasına değinen Avşar, “Taraftarımızın ruhu yeter. Taraftarlarımızla, tüm camiamızla büyük coşku içinde bunları oynamak vardı. Seyircisiz maç, müziksiz dansa benziyor. Maalesef günümüzün şartları bu. Elimizden geldiği kadar uyum sağlayıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘En büyük arzumuz...’

Tribünlerde taraftar maketlerinin olacağını vurgulayan Avşar, Fenerbahçe ile 33. haftada oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirterek, “Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu”dedi.