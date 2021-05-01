Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, baştan sona üstün götürdüğü maçta Avrupa Ligi hedefi bulunan rakibini sahadan sildi, 7-0'la şov yaptı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, tarihi galibiyetin ardından maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a 9 puan fark attı.

90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş'ta futbolcular galibiyeti soyunma odasında doyasıyla kutladı. O andan bir kare paylaşan Beşiktaş Kulübü, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu, 'Kimse heveslenmesin.' notunu düştü.









Beşiktaş Kulübü'nün paylaştığı bu gönderi kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.









Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park hesabı da maç sonrası flaş bir gönderi paylaştı. Tarihi galibiyetin ardından scoreboardu paylaşan Vodafone Park hesabı, 'Gördük' notunu düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından, ''Maç bitiyor Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da... Göreceğiz Cumartesi ne olacağını... Konuşmayla olmuyor o işler. Göreceğiz ne olacağını. Biz kimle mücadele ediyoruz. Bizim kimseden korkumuz yok. Sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.'' ifadelerini kullanmıştı.