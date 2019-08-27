Transfer döneminin son bölümünde kadrosuna bir forvet katmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Felipe Caicedo oldu.

Daha öncesinde Aboubakar ve Batshuayi gibi isimleri gündeme alan Beşiktaş, TUTTOmercatoWEB'in haberine göre Caicedo için kulübü Lazio'nun kapısını çalarken yapılan teklif İtalyan ekibi tarafından reddedildi.

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki golcü için yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Caicedo, geride kalan 2018-19 sezonunda Lazio formasıyla Serie A'da 28 maça çıkarken 8 kez ağları havalandırmayı başardı.