Yönetim, kariyerinde 8 farklı mevkide oynayan ve joker olarak görülen tecrübeli futbolcu için kulübü Young Boys’a yaptığı 1.5 milyon Euro’luk teklifi, 2 milyon Euro’ya yükseltti. Oyuncusu için 4 milyon Euro isteyen İsviçre temsilcsiyle temaslar devam ediyor.

De Jong’u PSV kaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile adı anılan isimlerden biri de Luuk de Jong oldu. Geçen sezonu Barcelona’da geçiren Hollandalı golcü, ülkesine geri dönecek. Bonservisi Sevilla’da bulunan Luuk de Jong, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven’a transfer olacak. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli ismin sağlık kontrolünden de geçtiği ifade edildi.