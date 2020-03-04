Karius’u sezon sonunda gönderecek olan Beşiktaş’ta yeni kaleci arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, eski file bekçisi Fabri’yi gündemine aldı.

Futbol kariyerine İspanya’nın Mallorca takımında kiralık olarak devam eden Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri “Herkes Beşiktaş’a âşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham’ın elinde” açıklamasını yapmıştı.

Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki kalecinin bonservisini elinde bulunduran Fulham’la şimdiden görüşmelere başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi



