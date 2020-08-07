Pandemi süreci sonrasında Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Beşiktaş’ın genç oyuncuları, Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başarmıştı. Başta kaleci; Ersin Destanoğlu olmak üzere; Rıdvan Yılmaz, Alpay Çelebi, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Almos Kaan Kalafat gibi isimler ön plana çıkarken, Siyah Beyazlı ekipten bir gençlik hamlesi daha geldi.

Emre Bilgin, ile 3 yıllık profesyonel sözleşme

Kara Kartal, U17 Takımı'nda görev alan Emre Bilgin, ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, ''U17 Takımımızın başarılı file bekçilerinden Emre Bilgin, Kulübümüz ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.



