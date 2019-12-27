Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Arsenal’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny’in babasının yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

Mısırlı oyuncunun babası Nasser Elneny, katıldığı bir televizyon programında, 27 yaşındaki futbolcunun devre arasında Milan’a transfer olabileceğini söyledi. İtalyan ekibiyle görüştüklerini dile getiren baba Elneny, transferin ocak ayında gerçekleşebileceğini iddia etti.

Bu iddia üzerine NTV’ye konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, konuya açıklık getirdi ve Elneny’nin sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacağını söyledi.

Mısırlı oyuncunun orta saha oyuncusunun Arsenal’dan sezon sonuna kadar kiralandığını hatırlatan Naibi “Sözleşmenin devre arasında feshi söz konusu değil.

Arsenal ile 1 yıllık anlaşma yaptık. Babasının neden böyle bir açıklama yaptığını anlamadım. Elneny sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak” dedi.

Bu sezon Beşiktaş forması ile 17 maça çıkan Elneny, 1 asist yaptı. (Ntv Spor)



