Futbolcunun bonservisinin yüksek olması sebebiyle siyah-beyazlılar yeni bir formül üretti.

EKUBAN İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Aaron Boupendza transferi için Galatasaray 'ın devreye girmesi Beşiktaş 'ı Ekuban'a yönlendirdi. Genoa'nın istediği 4 milyon Euro bonservis bedeli Beşiktaş'a fazla geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Ekuban transferini kiralık olarak bitirmenin yollarını arıyor.

GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Trabzonspor formasıyla 103 maçta 29 gol atıp 15 de asist yapan 28 yaşındaki Ekuban, geçen sezon Serie A'da 29 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

Genoa ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı devam eden Ekuban, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanatta oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Sabah)