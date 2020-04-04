Beşiktaş kulübü, son olarak sosyla medya hesabından bir paylaşımda bulunan oyuncusu Dorukhan Toköz ile ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş ise Erdal Torunoğulları imzalı açıklamasında, "Dorukhan Toköz'ün menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir" açıklamasını yaptı.

İşte açıklamanın tamamı,















