Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş 'ın Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa için ısrarı sürüyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulia'nın haberine göre, siyah beyazlılar 33 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifte artırıma gitti. Beşiktaş'ın Diego Costa'ya yaptığı teklifi yıllık 4 milyon euro ve bonuslar olarak yükselttiği öğrenildi.









Teklifi değerlendiriyor

Son olarak Ocak ayında Atletico Madrid'in kadrosunda bulunan ve geleceği hakkında henüz bir karar vermeyen Costa'nın bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Haberde yıldız futbolcu için Dubai'nin de seçenekler arasında olduğu vurgulandı.