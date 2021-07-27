Beşiktaş , uzun süredir kadrosuna katmayı istediği Diego Costa'nın transferinde sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol golcünün transferini bitirmeye çok yakın. Beşiktaş'ın Costa'ya senelik 3 milyon euro olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun bu teklife kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.









Ocak ayından beri serbest

Kariyerinde Chelsea, Braga, Celta Vigo gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Diego Costa son olarak Ocak 2021'de Atletico Madrid'in kadrosunda yer aldı ve geçtiğimiz sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.