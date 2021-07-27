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Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif

Diego Costa'yı renklerine bağlamayı planlayan Beşiktaş, golcü futbolcuya senelik 3 milyon eurodan 2023 yılına kadar sözleşme önerdi. 33 yaşındaki futbolcunun bu teklife kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

27 Temmuz 2021, Salı 18:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Diego Costa'ya 2 yıllık teklif

Beşiktaş , uzun süredir kadrosuna katmayı istediği Diego Costa'nın transferinde sona yaklaşıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol golcünün transferini bitirmeye çok yakın. Beşiktaş'ın Costa'ya senelik 3 milyon euro olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun bu teklife kısa süre içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.


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Ocak ayından beri serbest

Kariyerinde Chelsea, Braga, Celta Vigo gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Diego Costa son olarak Ocak 2021'de Atletico Madrid'in kadrosunda yer aldı ve geçtiğimiz sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.

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