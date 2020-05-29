Fikret Orman döneminde uygulanan yönetim politikası nedeniyle ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya giren ve şu anda neredeyse maaş ödeyemez duruma gelen Beşiktaş'ta yeni yönetim çıkış yolu arıyor. Her yıl 400 milyon TL'ye yakın bütçe açığı veren Kara Kartal, koronavirüs salgını yüzünden iyice dibe vurdu. Gelirlerinden de olan Siyah-Beyazlılar gelecek sezonlar için radikal bir karar aldı.

Gökhan, Caner ve Atiba...

Sözleşmesi sona erecek olan isimlere yeni kontratlarında yıllık maksimum 250 bin Euro garanti ücret verecek olan Beşiktaş, maç başı bonuslarıyla anlaşmaları güçlendirecek. Devrim niteliği taşıyan yeni yol haritasına son şeklini vermek üzere olan Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile bu doğrultuda masaya oturacak.

Orhan Yıldırım