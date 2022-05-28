Siyah-Beyazlılar, forvet transferinde 1 numaralı hedef olarak belirlediği Alexander Sörloth için büyük mesai yapmış, ancak ekonomik olarak orta yolda buluşulamamıştı. Bu gelişme sonrasında listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, ABD Ligi ekiplerinden New England forması giyen Adam Buksa’yı Kartal yapmak için harekete geçti. Takıma 2 yeni golcü kazandırmak isteyen yönetimin, Buksa’ya ek olarak CSKA Sofya’nın Ekvador’lu forveti Jordy Caicedo için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Bas Dost, Beşiktaş ’ı bekliyor

Yönetimin, hedefindeki B Planı ise Bas Dost’tan başkası değil... Club Brugge’le sözleşmesi sona eren Hollandalı golcüyle prensip anlaşmasına varan Kara Kartal, hedefindeki 2 isimden birinden negatif sonuç alırsa 32 yaşındaki forvete yönelecek. Deneyimli oyuncunun, Beşiktaş’ın kendisi hakkında vereceği kesin karar sonrasında geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım



