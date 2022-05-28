Beşiktaş'tan dev forvet transferi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Kara Kartal, golcü transferinde rotasını yeniledi! Yönetimin yeni 1 numaralı hedefi artık Adam Buksa... Polonyalı golcünün kulübü New England’la pazarlıklarını sürdüren yönetim, CSKA Sofya’nın Ekvador’lu forveti Jordy Caicedo için de düğmeye bastı
Siyah-Beyazlılar, forvet transferinde 1 numaralı hedef olarak belirlediği Alexander Sörloth için büyük mesai yapmış, ancak ekonomik olarak orta yolda buluşulamamıştı. Bu gelişme sonrasında listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşan Kara Kartal, ABD Ligi ekiplerinden New England forması giyen Adam Buksa’yı Kartal yapmak için harekete geçti. Takıma 2 yeni golcü kazandırmak isteyen yönetimin, Buksa’ya ek olarak CSKA Sofya’nın Ekvador’lu forveti Jordy Caicedo için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi.
Bas Dost, Beşiktaş ’ı bekliyor
Yönetimin, hedefindeki B Planı ise Bas Dost’tan başkası değil... Club Brugge’le sözleşmesi sona eren Hollandalı golcüyle prensip anlaşmasına varan Kara Kartal, hedefindeki 2 isimden birinden negatif sonuç alırsa 32 yaşındaki forvete yönelecek. Deneyimli oyuncunun, Beşiktaş’ın kendisi hakkında vereceği kesin karar sonrasında geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.
Orhan Yıldırım