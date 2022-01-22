Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş , dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük’ü yenerek aldı. Altay’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir’e 3-2, Atakaş Hatayspor’a 1-0, Aytemiz Alanyaspor ’a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı. Kartal, bugün kazanıp deplasmandaki olumsuz tabloyu değiştirme adına önemli bir adım daha atmayı amaçlıyor.