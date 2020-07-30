Siyah- Beyazlı ekibin, son olarak Almanya 2. Ligi'nde Greuther Fürth forması giyen ve bonservisi elinde olan Daniel Keita-Ruel için maliyet araştırmasına başladığı öğrenildi. Sergen Yalçın ve ekibinin de menacerler tarafından önerilen 30 yaşındaki santrfor için birtakım araştırma yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kariyerinde Almanya dışında bir ülkede forma giymeyen Keita-Ruel, toplamda 258 maça çıktı. Fransız oyuncu, 73 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 33 de asist yaptı.