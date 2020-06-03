Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Clye Larin, takıma geri dönmeye hazırlanırken yeni sezondaki durağının neresi olacağı ise merak konusu. Oyuncu için devreye giren son takım Rusya'dan CSKA Moskova oldu.

Sportbox'ın haberine göre Rus ekibi, Larin için 1 milyon Euro'luk bir bonservis teklifinde bulunurken bu, Beşiktaş tarafından reddedildi.

Belçika basınından Nieuwsblad da oyuncu için CSKA Moskova'nın ödemeyi planladığı 1 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmedi çünkü yüksek bir teklif durumunda Zulte Waregem, oyuncuyu Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro'luk opsiyon ile alıp satmayı planlıyordu.

CSKA Moskova'nın oyuncuya ise 1.7 milyon Euro yıllık ücret ödemeye hazırlandığı belirtiliyor.