Sezon sonunda kadroda büyük değişime gitmeye hazırlanan Kara Kartal’ın tam 7 oyuncusuyla sözleşmesi bitiyor...

Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in takımla kontratlarının süresi dolarken; Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ve Kevin-Prince Boateng’in de kiralık anlaşması bitecek. Bu isimlerden birçoğuyla yollarını ayıracak olan kulüpte, ek olarak kiralık sözleşmesi sona eren ve kontratını tek taraflı fesh eden Loris Karius’un da listeye eklenmesiyle birlikte sayı daha da artacak. Birçok bölgede transfer için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi’nin, yeni haftada 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı.

Yeni maceraya hazır...

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın; Hırvat ekibi Hajduk Split’le kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki Gambiyalı ön libero Hamza Barry konusundaki çalışmalarında büyük aşama kaydettiği bildirildi. Torunoğulları’nın, kaleci transferinde ise Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın 29 yaşındaki file bekçisi Jeroen Zoet’in peşinde olduğu ifade edildi. Bu sezon Utrecht’te kiralık olarak forma giyen Zoet’in, kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu belirtil