Takım kaptanı Burak Yılmaz’ın Fransa’nın Lille Kulübü’ne transfer olması sonrasında forvet transferi için düğmeye basan Beşiktaş; Aytemiz Alanyaspor’la kontratı biten Papiss Cisse’yle görüşmelere başlamıştı. Hücum hattını 2 isimle doldurmayı planlayan ve bundan dolayı 35 yaşındaki futbolcuya ek olarak kulübe menacerler aracılığıyla önerilen isimler için de görüşmelerde bulunan yönetim, bu doğrultuda Mario Mandzukic ve Mario Balotelli konusunda temaslara başladı. İlk olarak Katar ekibi Al Duhail’le yollarını ayıran 34 yaşındaki Hırvat forvet Mandzukic için menacerinden maliyet raporu isteyen Kartal, beklemeye geçti.

Torunoğulları etkisi...

Ekonomik olarak sıkıntı yaşansa da forvet hattında bir yıldız futbolcuyu kadrosuna katıp maaş olarak en yüksek bedeli bu isme vermeyi planlayan yönetimin, 2 milyon Euro’luk bir yıldız hücumcu bütçesi ayırdığı kaydedildi. Beşiktaş’ın, Mandzukic’in cevabını beklerken İtalyan ekibi Brescia’yla yollarını ayırmayı planlayan Mario Balotelli için de menaceri Mino Raiola aracılığıyla görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Dünyaca ünlü menacerle yakın bir dialoğu bulunan transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, bu 2 Mario’dan birini Kartal yapmayı planladığı ifade edildi.







