Sezonunun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir’in 9 puan gerisinde 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya’da hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Pepe'nin takımdan ayrılmasının ardından stopere takviye yapacak yönetim, Milan forması giyen Kolombiyalı stoper Zapata ile anlaşmaya vardı. Deneyimli futbolcunun kulübü Milan ile son görüşmeleri yapacak yönetim, Zapata'yı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Karius'un formsuzluğu, Tolga'nın ise takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına giren Kara Kartal, sezon başı Fulham'a gönderdiği Fabri için harekete geçti. İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Fabri'yi isteyen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi bitirmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım / Belek



