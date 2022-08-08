Beşiktaş'tan çifte atak! Nadiem Amiri & Konrad de la Fuente
Transferde gaza basan Beşiktaş, orta sahada Bayer Leverkusen’den Nadiem Amiri için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Kara Kartal, 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için büyük aşama kaydetti. Beşiktaş Yönetimi, sol kanat için de yeni bir ismi gündemine aldı. Kara Kartal, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’dan Konrad de la Fuente’yi kiralamak için düğmeye bastı. Kulüp, bu transferi de opsiyonlu olarak gerçekleştirmek istiyor.
Tr ansferin hızlı takımı Beşiktaş , takviyelere doymuyor... Yö netim, ligin başlamasının ardından transfer döneminin ikinci yarısına da startı verdi. Emirhan İlkhan’ın sürpriz ayrılığı sonrasında merkez orta saha takviyesi için düğmeye basan yönetim, Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’den Nadiem Amiri’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için büyük aşama kaydetti. 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan idareciler, Alman temsilcisiyle opsiyon konusunda orta noktada buluştuktan sonra transferi tamamlamayı planlıyor. Kulüp, Amiri’yi bu hafta içerisinde İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.
Forvet de oynayabiliyor
Teknik direktör Valerien Ismael’in 3-4-3 sistemini askıya alıp lige 4-3-3’le başlaması sonrasında planlarında değişikliğe giden idareciler, sol kanat transferi için de girişimlere başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’dan Konrad de la Fuente oldu. 21 yaşındaki ABD’li futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş, Fransız temsilcisiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
Barcelona’dan geçen yıl 3 milyon Euro’ya transfer edilen genç oyuncu, forvet hattında da forma giyebiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise Konrad de la Fuente ile Beşiktaş’ın yanı sıra Yunan ekibi Olympiakos’un da ilgilendiği ve Yunan ekibinin de bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Konrad de la Fuente, geçen sezon Marsilya’da 23 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynadı. Leverkusenli Nadiem amiri, daha önce Hoffenheim ve kiralık olarak da Genoa formaları giydi.