Tr ansferin hızlı takımı Beşiktaş , takviyelere doymuyor... Yö netim, ligin başlamasının ardından transfer döneminin ikinci yarısına da startı verdi. Emirhan İlkhan’ın sürpriz ayrılığı sonrasında merkez orta saha takviyesi için düğmeye basan yönetim, Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’den Nadiem Amiri’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için büyük aşama kaydetti. 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan idareciler, Alman temsilcisiyle opsiyon konusunda orta noktada buluştuktan sonra transferi tamamlamayı planlıyor. Kulüp, Amiri’yi bu hafta içerisinde İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.

Forvet de oynayabiliyor

Teknik direktör Valerien Ismael’in 3-4-3 sistemini askıya alıp lige 4-3-3’le başlaması sonrasında planlarında değişikliğe giden idareciler, sol kanat transferi için de girişimlere başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’dan Konrad de la Fuente oldu. 21 yaşındaki ABD’li futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Beşiktaş, Fransız temsilcisiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Barcelona’dan geçen yıl 3 milyon Euro’ya transfer edilen genç oyuncu, forvet hattında da forma giyebiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre ise Konrad de la Fuente ile Beşiktaş’ın yanı sıra Yunan ekibi Olympiakos’un da ilgilendiği ve Yunan ekibinin de bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Konrad de la Fuente, geçen sezon Marsilya’da 23 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynadı. Leverkusenli Nadiem amiri, daha önce Hoffenheim ve kiralık olarak da Genoa formaları giydi.