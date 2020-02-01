Abdullah Avcı’nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği için tazminat ödeyecek olan Beşiktaş Yönetimi, devre arası transfer döneminde ise önemli miktarda tasarruf yaptı. Ajdin Hasic’in imza parasında 900 bin euro indirim yaptırarak önemli bir krizi çözen siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 euroya indirilmiştir” denildi.

Dinamo Zagreb’e 180 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek olan Beşiktaş Yönetimi, Oğuzhan’ı Feyenoord’e vererek bu transferden de 500 bin euro artıya geçti. Yönetici Erdal Torunoğulları’nın bizzat ilgilendiği pazarlıklar çerçevesinde Orkan Çınar ile de yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak alacaklarına karşılık bu oyuncunun bonservisini veren yönetim buradan ise 1 milyon euro tasarruf sağladı.

Orkan ile iki sene daha mukavelesi olan ve yıllık 500 bin euro ödeyen yönetim böylece 2 milyon 220 bin euroyu kasasında tutmuş olacak.

Yaklaşık 14 milyon 400 bin TL tasarruf eden yönetim, Hasic’in satışı olması halinde menajerine bonservisinin yüzde ellisini verecek. (Skorer)