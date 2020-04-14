Beşiktaş'ın 2 yıl önce Almanya Bundesliga devi Keverkusen'in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş'ta önceki sezon ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çekmişti. 22 lig mücadelesinde 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan 21 yaşındaki golcü, bu sezon ise adeta kayıplarda.

13 karşılaşmada süre alıp 2 gol atabilen ve kadro yarışında yer almakta zorlanan genç futbolcunun,

yeni sezon öncesinde bir Süper Lig ekibine kiralanıp kendisini geliştirmesi planlanıyor.

Taka gazetesinde yer alan habere göre; Bu nedenle Beşiktaş yönetiminin Çaykur Rizespor sportif menajeri Yılmaz Balı'a, "Güven Yalçın'ı bir yıllığına size kiralık verelim aldığı ücretin bir kısmını siz ödeyin teklifi yaptığı Yılmaz Bal'ın da konuyu teknik direktör Ünal Karaman'a götüreceği ifade edildi.

Gol yollarında bu sezon sıkıntı çeken Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, siyah-beyazlı forvet oyuncusu Güven Yalçın'a sıcak bakıyor.

21 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.



