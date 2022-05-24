Beşiktaş ’ta üçüncü Burak Yılmaz dönemi başlamadan bitti. Geçen sezon yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain’in önünde Lille’i şampiyonluğa taşıyan en önemli isim olan Burak, sözleşmesinin sona ermesiyle Fransız kulübüne veda etmişti. Vakit geçirmeden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile görüşen tecrübeli yıldız, “Ben Beşiktaş’ın kongre üyesiyim. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak istiyorum. Para konuşmam” talebini iletti.

ÇEBİ OLABİLİR DEMİŞTİ

Fakat kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmıyor. Burak Yılmaz'a ilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sevdiğimiz oyuncular. Bizim şartlarımıza uyarsa neden olmasın” açıklaması yapmıştı. Siyah beyazlıların takımı gençleştirmek istediği biliniyor. Burak konusunda taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Kimi gelmesini isterken bir kısmı da yaşlı olduğunu dillendirdi. (Türkiye)