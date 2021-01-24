Beşiktaş sahasında oynadığı Göztepe maçında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İlk golü atıp öne geçemediği maçlarda zorlanan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın hamleleriyle maçı çevirdi.Oyuna sonradan giren Adem Ljajic ilk golü atarken Gökhan Töre ise galibiyet golünün asistini yaptı

Beşiktaş böylece bu sezon ilk kez 1-0 geriye düştüğü maçı kazandı. Beşiktaş bu haftaya kadar 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ilk golü yediği 4 maçı da puan alamadan bitirmişti. Beşiktaş bu maçlarda Konyaspor'a 4-1, Gençlerbirliği karşısında 1-0, Gaziantep FK karşısında 3-1 ve Alanyaspor'a ise 2-1 kaybetmişti



