Beşiktaş'tan Boateng kararı!
Beşiktaş'ın Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibiyle opsiyon iptali konusunda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng ile ilgili kararını verdiği öğrenildi.
Beşiktaş ile Boateng birlikteliği sona eriyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile nikah tazelemeyecek.
Devre arasında Fiorentina’dan kiralanan ve 6 aylık sözleşmeye imza atan futbolcunun Süper Lig’in bitmesi ile birlikte takımına döneceği öğrenildi.
1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng’in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi. (beINSPORTS)