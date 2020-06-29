Beşiktaş ile Boateng birlikteliği sona eriyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile nikah tazelemeyecek.

Devre arasında Fiorentina’dan kiralanan ve 6 aylık sözleşmeye imza atan futbolcunun Süper Lig’in bitmesi ile birlikte takımına döneceği öğrenildi.

1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng’in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi. (beINSPORTS)