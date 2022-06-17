Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş macerasını sonlandırmıştı. Süper Lig'den talipleri olan futbolcu kariyer planını netleştirmeye hazırlanıyor. Akşam'ın haberine göre; Oğuzhan Özyakup için Feyenoord seçeneği gündeme gelse de deneyimli orta saha, Süper Lig'de kalacak.

OĞUZHAN ÖZYAKUP SÜPER LİG'DE KALIYOR

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Trabzonspor , Galatasaray ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup kararını vermek üzere. Oyuncunun Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti ancak 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de kalmak üzere olduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR OLASILIĞI ORTADAN KALKTI

Emre Belözoğlu'nun uzun süredir peşinde koştuğu Oğuzhan Özyakup için Başakşehir defteri tamamen kapandı. Turuncu-Lacivertliler transferde geri adım attı. İlerleyen süreçte Abdullah Avcı, tecrübeli ismi takıma kazandırmak için harekete geçti.

ABDULLAH AVCI İKNA TURLARINDA

Oğuzhan Özyakup'a planlarını anlatan Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ikna girişimlerine başladı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken Özyakup için Galatasaray da devreye girdi. Deneyimli futbolcunun menajeri, her iki takımla da temaslarını sürdürüyor.









ÖMER BAYRAM'IN YORUMU OLAY OLMUŞTU

Bu arada Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Ömer Bayram'ın geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Özyakup'un paylaşımına kum saati emojisi koyarak yorum yapması transfer dedikodularını alevlendirmişti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu ortaya çıktı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A YAKIN

Abdullah Avcı'nın projesi ve gelecek planlarından etkilenen Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor'a imza atmaya daha yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun yeni adresinin en geç birkaç hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Oğuzhan Özyakup sadece 1 asist yapabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.