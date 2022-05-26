Miralem Pjanic, Beşiktaş 'taki kiralık dönemini bitirerek bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya döndü. Yaz transfer dönemi için özellikle İtalyan takımlarının gündeminde yer alan Bosna-Hersekli oyuncu, ülkesinde yaptığı yatırımla dikkat çekti.

BHFudbal'ın haberine göre Miralem Pjanic, Saraybosna'da bir restoran satın aldı. Pjanic'in Saraybosna'nın merkezinde bulunan oldukça popüler bir mekan olan Revolujica'yı satın aldığı belirtildi.

Miralem Pjanic'in kazandığı parayı ülkesine yatırıma kullanması ise basından büyük övgü almış durumda. Yıldız oyuncunun bu tavrının diğer yabancı yatırımcılar için de örnek teşkil edebileceği aktarılıyor.