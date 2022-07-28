Ülkemizde Fenerbahçe , Beşiktaş ve Karagümrük'te forma giyen, Jeremain Lens siyah beyazlılar tarafından kadro dışı bırakılmış, kendisine kulüp bulması istenmesine rağmen anccak sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Piyasa değeri 50 bin Euro'ya düştü

Beşiktaş'ta son iki sezonunu kadro dışı olarak geçiren Lens'in güncel piyasa değeri 50 bin Euro'ya kadar düşerken, 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi şaşırttı.

Serie C'ye gideceği yazılmıştı

İtalyan basını tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya gören Jeremain Lens'e Serie C (3. Lig) ekibi Vis Pesaro'nun talip olmuştu. Hatta Lens ile İtalyan ekibi arasında transfer görüşmelerinin başladığı ifade edilmişti.

Bir iddia da Fransa'dan, yine 3. Lig ekibi

Hollandalı futbolcu için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. L'Équipe'de yer alan habere göre; Jeremain Lens Fransa 3. Lig ekibi FC Versailles ile transfer görüşmelerine başladı. Lens'in Fransız ekibine iki yıllık imza atacağı kaydedildi.

FC Versailles resmen bu transferi açıkladı

Jeremain Lens'in kariyeri

Futbola Ajax altyapısında başlayan Jeremain Lens, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karagümrük formaları giydi. Kariyeri boyunca 504 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda, 113 gol ve 123 asist kaydetti. Lens, 34 kez giydiği Hollanda Milli Takımı formasıyla da 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





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(Ajansspor)