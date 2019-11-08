Avrupa’nın kulüpler bazındaki ikinci büyük kupası Avrupa Ligi’ne büyük umutlarla başlayan Beşiktaş için macera erken bitti. K Grubu’nda yer alan Siyah-Beyazlılar, İstanbul’da 2-1 kaybettiği Braga’ya bu kez deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bu maç öncesi oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden temsilcimiz, Portekiz’deki karşılaşmada ise ilk golü 14’te Paulinho’dan yedi. 29’da Boyd, skoru eşitlese de, 36’da yine Paulinho, skoru 2- 1’e getiren golü filelere yolladı. 44. dakikada Beşiktaş’ta Lens, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bir anda 10 kişi kalan temsilcimizin tüm oyun planı bir anda alt üst oldu. İkinci yarıda kendisini yalnız bırakmayan 500 taraftarının desteğini iyice arkasına alan Kara Kartal, beraberlik için bastırsa da, 81’de Eduardo’nun golü, umutlarımızı tamamen yıktı.

3 takımdan biri

Ne yazık ki 4. maçından da puansız ayrılan Beşiktaş, böylece grup maçlarının bitimine iki karşılaşma kala Avrupa’ya erken havlu atmış oldu. Sakatlar N’Koudou ve Douglas’ın yanı sıra Burak, Atiba, Gökhan, Victor Ruiz ve Diaby’nın de kadroda yer almadığı Siyah-Beyazlılar, D Grubu’nda Rosenborg ve L Grubu’nda Astana ile birlikte şu ana kadar puanı olmayan 3 takımdan biri konumunda yer alıyor.