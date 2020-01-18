Beşiktaş’tan Atiba’ya yeni sözleşme

Hollanda ekibi PSV Eindhoven’dan 2013 yılında ayrılmasının ardından Beşiktaş’a kazandırılan Atiba Hutchinson, tam 7 sezondur Siyah-Beyazlılar’ın en istikrarlı oyuncusu olarak göz kamaştırıyor.

Kara Kartal’daki macerasında tüm sezon bazında hep 30 maçın üzerinde forma giyen tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlılar’la yaptığı son 2 kontratta oldukça zorlanmıştı. Takımın en başarılı oyuncularından biri olmasına rağmen sürekli maaşında indirim istenen ve düşük ücretlere imza atması istenen tecrübeli futbolcu, önceki yıl sürecin uzaması sebebiyle takımın sezon başı kampını bile kaçırmıştı. Zorlu görüşmelerin ardından Beşiktaş sevgisi sebebiyle maaşında indirime gidip sözleşmeyi kabul eden Atiba, ek olarak takımın UEFA Listesi’ne de eklenmemesine rağmen profesyonel bir şekilde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmişti.

‘1 yıl daha oynarım’ demişti

Geçen sezon 25 maçın üzerinde forma giydiği için sözleşmesi opsiyondan dolayı 1 yıllık otomatik olarak uzayan Atiba’nın, dönem sonunda bitecek olan kontratı için bu kez yönetimden erken atak geldi.

Siyah-Beyazlılar, bu sezonun ilk yarısında 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Atiba’ya, dönem bitmeden yeni kontrat önerdi. Başarılı isme, 1 yıllık yeni sözleşme teklif edildiği bildirildi.

FANATİK’e Antalya kampında verdiği röportajda, “1 yıl daha Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” diyen yıldız ismin, bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL