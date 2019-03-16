Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş – Göztepe mücadelesi öncesinde anlamlı bir organizasyon düzenlendi.

Karşılaşma öncesinde müsabaka kadrolarının anonsu sırasında Çanakkale Deniz Zaferinin 104. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beşiktaş’ın 1914 yılında Çanakkale Cephesine giden ve şehit olan kadrosu da anons edilerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna şehit düşen tüm askerlerimiz saygıyla anıldı.

Beşiktaş – Göztepe karşılaşmasında ayrıca siyah beyazlı ekip ısınma için sahaya “Kök hücre bağışı hayat kurtarır! Öykü Arin’e umut ol” pankartı ile çıktı.