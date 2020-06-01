Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını tüm hızla sürdürürken kontratı biten oyuncular arasından gündeme gelen son isim Aitor Cantalapiedra oldu. Twente ile olan sözleşmesinin sonuna gelen İspanyol oyuncu için birçok takımın devrede olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'den talibi çok

Aitor için Valladolid ve Zaragoza'nın yanı sıra Süper Lig'den Trabzonspor ile Sivasspor'un adları geçmesine rağmen transferde öncelikli konumdaki ekipler olarak Beşiktaş ve Panathinaikos gösteriliyor.

Avantaj Beşiktaş'ta

Gazzetta'ya göre bu iki takımın yarışında ise Beşiktaş daha avantajlı konumda yer alıyor. Yunan sitesi, Beşiktaş'ın oyuncuya yaptığı yıllık 700 bin Euro'luk teklife değinirken Panathinaikos'un bu ücreti veremeyeceğini aktardı.

Kontratının bitiyor oluşu nedeniyle Beşiktaş'ın oyuncunun transferi adına çok daha istekli olduğu aktarılırken 700 bin Euro'luk teklifin avantaj sağlayacağı belirtildi. Nitekim oyuncunun menajeri de yaptığı açıklamada Beşiktaş ile görüştüklerini dile getirmişti.



