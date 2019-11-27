Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic’e Torino’nun ilgisi devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic’in opsiyon hakkını kullanarak 6.5 milyon euroya bonservisini almıştı. İtalyanlar’ın 28 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için 8 milyon euroluk bir teklif ile kapıyı çaldıkları öğrenildi.

BU FİYATA DAHA İYİSİNİ BULAMAYIZ

Beşiktaş yönetimi gelen teklif sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı ile görüşerek düşüncesini sordu. Avcı’nın “Ljajic şu anda bizim takım için önemli bir oyuncu. Onu satınca en az onun kadar iyi birini almamız lazım. Böyle bir oyuncuyu da 8 milyon euroya almak zor. Bu fiyata olmaz” dedi. Siyah-Beyazlılar, Torino’ya “8 milyon euroluk teklif az” diyerek olumsuz yanıt verdi. İtalyanlar rakamı yükseltirse yönetim, Avcı ile transfer izni için bir görüşme daha yapacak.

Kaynak: Star