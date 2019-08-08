Yeni sezon öncesinde kadrosunu; Tyler Boyd, Douglas ve son olarak da Victor Ruiz’le güçlendiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor...

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğinin ardından hücum hattını güçlendirmek için girişimlerini artırdı. Bu doğrultuda sol kanat için Almanya Bundesliga devi Schalke 04’le yol ayrımında bulunan Yevhen Konoplyanka’yı listesine ekleyen ve bir süredir çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Ukraynalı oyuncudan beklediği geri dönüşü alamadı. 29 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro maaş öneren ancak yıldız ismin 3 milyon Euro’da ısrarcı olmasının ardından rotayı İngiltere’ye çeviren yönetim, Premier Lig ekibi Southampton’da forma giyen Mohamed Elyounoussi için düğmeye bastı.

Celta ve Sevilla’yla yarış!

25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeriyle dün itibariyle resmi pazarlıklara başlayan Siyah-Beyazlılar’ın, geçen sezon İsviçre kulübü Basel’den 18 milyon Euro’ya transfer edilen yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Premier Lig’de uyum sorunu yaşaması sebebiyle kulübünün 1.5 milyon Euro’ya kiralamaya sıcak baktığı oyuncu için İspanya La Liga ekipleri; Celta Vigo ve Sevilla’nın da devrede olduğu kaydedildi.

Hocası da onayı verdi

Beşiktaş’ın, bu 2 takımdan önce Elyounoussi’yi takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Öte yandan başarılı oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, “Eğer Elyounoussi, yedek kulübesindeyken kendisini rahat hissetmiyorsa bizden başka hedefleri var demektir. Böyle bir durumda da bu soruna bir çözüm bulmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

Aboubakar ısrarı sürüyor

Siyah-Beyazlılar’da Burak Yılmaz’ın Avusturya kampından sakat dönmesi ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet transferi için de çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda 2016-17 sezonunda Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar’ı tekrar gündemine alan yönetim, Kamerunlu oyuncuyu aynı formülle kadrosuna katmak için girişimini sürdürüyor.

Yeni sezon öncesinde Porto’da şimdiden geri planda kalan 27 yaşındaki golcü için resmi temasların gelecek hafta başlaması bekleniyor.

Gökmen Özcan