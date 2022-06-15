Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş , arayışlarını sürdürüyor.

Savunma hattına Faslı oyuncu Romain Saiss'i katmak isteyen ve oyuncuyla imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, aynı bölgeye bir de yerli oyuncu istiyor.

LİGİN 2. YARISINI BAŞAKŞEHİR'DE GEÇİRDİ

Beşiktaş'ta da işler yolunda gitmeyince devre arasında Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan, 6 aylık geçici kontratının tamamlanmasıyla birlikte Siyah-Beyazlılara geri döndü.

25 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla toplamda 25 resmi maçta görev yapan Salih Uçan, gol ve asist katkısı yapamadı.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATMIŞTI

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor 'un stoperi Abdülkerim Bardakçı konusunda daha önce girişimde bulunmuş ancak 5 milyon Euro bonservis bedeli talep edilmesi sonucunda geri adım atmıştı.

ABDÜLKERİM İÇİN YENİ TEKLİF MASADA

Yeni Şafak'ın haberine göre; siyah-beyazlıların 2 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren yeşil-beyazlı ekibe oyuncu takası ve bir miktar para formülü sunuldu. Beşiktaş, geçen sezon kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Salih Uçan'ı, Abdülkerim'e karşılık Konyaspor'a önerdi.

SALİH VE WELİNTON TEKLİFİ

Geçen sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı ilk etapta Salih Uçan ve bir miktar para formülünü teklif ederken, kabul edilmemesi durumunda Welinton da takasta önerilecek.

Böylece hem yerli oyuncu kontenjanı için Beşiktaş'ın eli rahatlayacak hem de kasadan para çıkmadan Abdülkerim Bardakçı kadroya katılacak.

KONYASPOR PARA KAZANMAK İSTİYOR

Başarılı stoperden para kazanmak isteyen Konyaspor'un ise bu teklife henüz yanıt vermediği ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Brezilyalı stoper Welinton'un da siyah-beyazlı takımla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.