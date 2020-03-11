Beşiktaş, Kadıköy'de 3-1 yenildikleri Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarıyla ilgili taleplerinden vazgeçmiyor…

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili sürpriz bir hamle geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Yönetim kurulunu bilgilendirdim" diyerek tek başına attığı imzayla verdiği cevabın ardından Beşiktaş, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak yönetim kararı olmaması sebebiyle Tahkim usulden davayı geri çevirmişti. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş yeni hamlesini TFF yönetimini oluşturan 16 ismin adreslerine tek tek dilekçe göndererek yaptı. Siyah-beyazlılar, anayasal haklarının engellendiği gerekçesiyle kaleme aldığı yazıda TFF üyelerine hem ihtar verdi hem de talepte bulundu. Beşiktaş'ın dilekçesinden dikkat çeken satırlar şöyle:

TEK ONAY MAKAMI YÖNETİM KURULU

"Bilinmelidir ki bugüne kadar sergilenen tutum müvekkilin (Beşiktaş'ın) haklarını araması önünde engel teşkil etmekte ve hak arama özgürlüğüne darbe vurmaktadır. Kulübümüzün talebini onaylayacak veya reddedebilecek tek makamın yönetim kurulu olduğu açıkken konu hakkında ısrarla resmi bir karar almaktan imtina ederek futbol yargılamasının nihai söz söyleyeni Tahkim Kurulu'na başvurmamızı engelleyen TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri yıllardır süregelen uygulamalarını hiçe saymaktadırlar.

GÖREVİNİZİ İHMAL EDİYORSUNUZ

Her bir muhatabın Türk iş ve spor dünyasında önemli yeri olduğuna, hukuka ve özellikle Anayasamıza saygılı olduklarına dair bir şüphemiz yoktur. Spor yargısı dışına çıkmadan önce talebimiz bir defa daha ve son olarak işbu ihtarname ile yinelenmektedir. Gelişmelerin tarafınıza aktarılmasında ihmal veya kastı olanlar ile ilgili idari karar elbette TFF yönetim kurulu üyelerinindir. Bununla beraber anayasal haklarımızın kullanılmasını engelleyen ve görevini ihmal eden olarak üzülerek ifade etmek gerekiyor ki siz değerli muhataplar görünmektesiniz.

KAMUOYU İLE EKSİKSİZ PAYLAŞILSIN

Bir kez daha ve son olarak TFF Yönetim Kurulu'ndan olan talebimizi yineliyoruz. 22.12.2019 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe AŞ.-Beşiktaş AŞ. müsabakasının hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla birlikte tüm VAR kayıtlarının kamuoyu ile eksiksiz paylaşılmasını veya bahsi geçen rapor ve kayıtların bir suretinin tarafımıza verilmesini, talebimiz kabul edilmez ise bu keyfiyetin yönetim kurulu kararı oluşturularak tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz."

3 PENALTI VERİLMEYİNCE TFF'YE BAŞVURMUŞLARDI

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbinin ardından hakem Cüneyt Çakır'ın kararları çok tartışılmıştı. Siyah-beyazlılar, lehlerine Vida'nın iki ve N'Koudou'nun bir olmak üzere 3 penaltı pozisyonunda VAR'a dahi gidilmemesi üzerine, TFF'ye yaptığı yazılı başvuruyla VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti. Ancak, siyahbeyazlıların bu başvurusu TFF Başkanı Nihat Özdemir imzasıyla, "Kayıtlar açıklanamaz" cevabıyla reddedilmişti. Beşiktaş ise bu yanıtın TFF yönetiminde görüşülmeden verildiği iddiasıyla büyük tepki göstermişti. (Sabah)