SON oynadığı 8 maçta 1 galibiyet alan ve bu kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın’ı göreve getiren Beşiktaş, ligin 20.haftasında Çaykur Rizespor’u yenerek moral buldu. Bu maçta alınan galibiyet ve oynanan oyun taraftara ve camiaya ümit verdi. Rize deplasmanında kazanılan üç puan Sivasspor ve Fenerbahçe’nin yenilmesiyle birlikte çok daha anlamlı hale geldi. Siyah-Beyazlılar’ı şimdi kritik bir viraj bekliyor... Kartal için önümüzdeki 4 hafta çok önemli...

ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR

Siyah-Beyazlılar, sırasıyla Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, bu dört mücadeleden 12 puan çıkarırsa yeniden zirvenin ortağı haline gelecek. Üst sıralardaki rakiplerinin de kendi aralarında oynayacak olması Beşiktaş’ı umutlandıran bir başka durum. Sergen Yalçın’ın gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Siyah-Beyazlı camiada “Biz kazanalım. Gerisi zaten gelir” havasını hakim...

TAKIMA MORAL AŞILIYOR

Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın da oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Üst üste alınacak galibiyetlere dikkat çeken 47 yaşındaki çalıştırıcının oyuncularına, “Adım adım zirveye doğru ilerlemeliyiz. Herkes puan kaybedecek. Yeter ki biz kendi maçlarımızı kazanalım. Bunu da başaracak kalitede bir takımız” diyerek moral aşıladığı belirtildi. Camianın ve taraftarların bu zorlu yolda Sergen Yalçın’a olan güvenleri ise maksimum seviyede...

Kaynak: Akşam