Beşiktaş’ta yükselişin mimarı Loris Karius

Süper Lig’deki son 3 maçını kazanan Beşiktaş’ta Loris Karius, takımın çıkışının en büyük mimarı oldu.

12 Kasım 2019, Salı 06:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta yükselişin mimarı Loris Karius

Denizlispor galibiyetiyle Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3’e indiren Beşiktaş’ta Alman kaleci Loris Karius’un yükselen performansı da dikkat çekti.

Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle son maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla, Siyah-Beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı.

Antalyaspor mücadelesinin son bölümünde Serdar Özkan’ın şutuna geçit vermeyen Karius, Denizlispor karşılaşmasında da özellikle Rodallega’nın kullandığı serbest vuruştaki kurtarışıyla tribünlerden alkış aldı.

Maaş sorunu bitti

Alman kaleci, son 5 maçta kalesine gelen 13 isabetli şutun 12’sinde başarılıydı.

Teknik ekibin büyük beğenisini kazanan tecrübeli eldivenin, kulüple yaşadığı mali sorunun çözülmesinin ardından tamamen saha içine odaklanmasının formunun yükselişindeki temel etken olduğu bildirildi.

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