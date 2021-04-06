Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kaybederek Galatasaray'la arasındaki puan farkını açma fırsatını teperken, ilk yarıdaki futbol ve bazı oyuncuların performansları tepki aldı. Kartal'da özellikle N'Koudou, N'Sakala ve Ljajic eleştirilerin odağına oturdu.

Son 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Ljajic, bu süreçte sadece 1 golle yetindi. Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen tecrübeli 10 numara arkadaşlarına hiç asist yapamadı.

ATAKLAR BAŞLAMADAN BİTTİ

Önceki akşam, sol koridorda N'Sakala ve N'Koudou, kaptırdıkları toplar ve başarısız dokunuşlarıyla takımın ataklarının başlamadan bitmesine neden oldu.

İki yıldızın kayıpları oynaması protokol tribününde yer alan Beşiktaşlı yöneticileri kızdırdı.

Yöneticiler, N'Sakala'nın yaptığı hatalar sonrası maçın gerilimiyle birlikte, "N'Sakala'yı çıkar, Rıdvan'ı al hocam" diye bağırarak hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

RACHID GHEZZAL FORVET ARKASINA

Milli Takım'da yaşadığı sakatlığı atlatan ve cezası dolan Rachid Ghezzal'ın sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun dönüşünün hem Larin'e hem de Rosier'e olumlu etkide bulunacağı düşünülüyor.

Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı planlarında Gökhan Töre'nin de olduğu, sağ kanatta oynayan Ghezzal'ı ise forvet arkasına kaydırabileceği belirtildi. Deneyimli hoca, kararını son taktik antrenmanında verecek.

CENK YEDEK SOYUNACAK!

Milli Takım'da Kovid-19'a yakalanan Cenk Tosun'un bugün yapılacak testinin negatif çıkması halinde Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Fiziksel olarak kendisini hazır tutmak için evde özel çalışmalar yapan golcü futbolcunun forma giymek için bir hayli istekli olduğu kaydedildi. Ancak Sergen Yalçın, 15 Şubat'tan bu yana takımdan ayrı olan Cenk'i kadroya alsa dahi yedek soyundurmayı düşünüyor. Testi negatife dönerse Dorukhan da takımdaki yerini alabilecek. (Sabah)